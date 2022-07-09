В стране и мире

В России предложили запретить продажу гаджетов без единого разъема

Печать
Telegram

В России предложили запретить с 2025 года продажу гаджетов, у которых нет единого разъема для зарядного устройства. Соответствующую инициативу Союз потребителей направил в Минпромторг, пишут «Известия».

В организации напомнили, что с 2024 года продавцы в Евросоюзе должны будут реализовывать гаджеты только с единым разъемом для зарядного устройства типа USB-Type-C. Это требование касается мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, цифровых камер, наушников и гарнитур, колонок, клавиатур и многих других устройств.

Кроме того, авторы инициативы предлагают предоставить выбор покупателям — приобретать гаджет с зарядкой или без нее. Как объяснил председатель союза Петр Шелищ, такие правила позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а также снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов.

Ранее специалисты предостерегли владельцев смартфонов Apple от использования поддельных зарядных устройств. Как отметило издание The Sun, поддельные зарядные устройства бывают изготовлены из материалов низкого качества. В этом случае аксессуары могут привести к пожару, удару током или даже смерти.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте