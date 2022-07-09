В России предложили запретить продажу гаджетов без единого разъема

09.07.2022 | 11:47

В России предложили запретить с 2025 года продажу гаджетов, у которых нет единого разъема для зарядного устройства. Соответствующую инициативу Союз потребителей направил в Минпромторг, пишут «Известия».

В организации напомнили, что с 2024 года продавцы в Евросоюзе должны будут реализовывать гаджеты только с единым разъемом для зарядного устройства типа USB-Type-C. Это требование касается мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, цифровых камер, наушников и гарнитур, колонок, клавиатур и многих других устройств.

Кроме того, авторы инициативы предлагают предоставить выбор покупателям — приобретать гаджет с зарядкой или без нее. Как объяснил председатель союза Петр Шелищ, такие правила позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а также снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов.

Ранее специалисты предостерегли владельцев смартфонов Apple от использования поддельных зарядных устройств. Как отметило издание The Sun, поддельные зарядные устройства бывают изготовлены из материалов низкого качества. В этом случае аксессуары могут привести к пожару, удару током или даже смерти.