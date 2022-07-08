Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

08.07.2022 | 15:02

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский назвал маркетплейс Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ например, Союза кожевников», - отметил Заславский.

По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. При этом компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией, добавил чиновник.

Ранее Wildberries опровергала факт продажи через свою площадку контрафактных изделий, однако некоторые производители утверждали, что обнаружили на площадке свою продукцию, ввезенную в Россию посредством параллельного импорта - без разрешения правообладателей.