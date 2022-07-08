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Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

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Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский назвал маркетплейс Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ например, Союза кожевников», - отметил Заславский.

По его словам, на маркетплейсе были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. При этом компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией, добавил чиновник.

Ранее Wildberries опровергала факт продажи через свою площадку контрафактных изделий, однако некоторые производители утверждали, что обнаружили на площадке свою продукцию, ввезенную в Россию посредством параллельного импорта - без разрешения правообладателей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ например, Союза кожевников», - отметил Заславский.
Это не контрофакт,а параллельный импорт)))) По опыту знаю можно купить и хорошую вещь,а можно и .. Сам купил недавно лезвия для станка жилет 3,написано китай цена 350 за 2 шт,Щитину НЕ СБРИВАЮТ ,скупой платит дважды, лучше бы за 600 в магнит-кометик купил))))

Если серьёзно, то после закрытия офисов мировых брендов компаний ушедших с нашего рынка некому следить за качеством продукции поступающим по параллельному импорту, считай контрафакту

Гость||

Да вы же его сами разрешили этот контрафакт, только назвали его параллельным импортом! Теперь только такое и будет.

Имя: Гость
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