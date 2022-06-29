Председатель Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

29.06.2022 | 14:53

Возвращение к смертной казни в России сейчас стало бы плохим сигналом для общества, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

Он выступил против возвращения, мотивировав свою позицию тем, что это заставит свернуть Россию с пути гуманизации законодательной политики. «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия», — пояснил председатель Конституционного суда России.

Зорькин пояснил, что вернуть в стране смертную казнь можно только в случае принятия новой Конституции. Он напомнил, что Россия после присоединения к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания конвенции — запретить смертную казнь.

До этого сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что юридической возможности вернуть в России смертную казнь нет.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае. 25 марта он сообщил, что все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.