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В стране и мире

Владельцам газовых плит в России напомнили о штрафах

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Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов в беседе с агентством «Прайм» напомнил россиянам, владеющим газовыми плитами о штрафах за нарушение установленных законодательством норм, направленных на обеспечение безопасности.

Так, в случае, если владелец газового оборудования не заключат договор на техническое обслуживание газовой плиты, он получит предупреждение и будет оштрафован на сумму до двух тысяч рублей, а за отсутствие договора и после предупреждения предполагается новый штраф - до пяти тысяч рублей, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Эшпулатов предупредил, что за отказ пустить газовщиков для проверки и техобслуживания газового оборудования может грозить штраф от одной до двух тысяч рублей.

В свою очередь проверяющие должны предупреждать о своем приходе заранее. Кроме того, застройщики квартир, по словам юриста, определяют место газовых приборов так, чтобы их использование было безопасным, поэтому передвигать плиту, колонки и счетчики самовольно в квартире нельзя. Для этого необходимо получить разрешение газовой службы и местной администрации. Без него владельца могут оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей. Самый большой штраф (от 10 до 15 тысяч рублей положен за самовольное подключение газового оборудования.

Ранее в Госжилинспекции Московской области раскрыли правила перепланировки газифицированных квартир. Владельцы квартир с газом должны утвердить план переустройства у газовой службы и в органах местного самоуправления. Среди правил также указан запрет скрывать газовые трубы за коробами или стенами - к оборудованию должен быть свободный доступ. Жильцы также не могут самостоятельно менять схемы вентиляции и конструкцию оборудования. В том случае, если в квартире прошла перепланировка, ее необходимо узаконить - подать заявку в профильную организацию и местную администрацию.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Очередной сбор денег из воздуха!!!

Что они делают по договору - Ничего!!!

Гость||

Больше шрафов больших и важных. Чтобы бедный Газпром не обанкротился. И яхты новые купил взамен реквизированных

Гость||

Официальный грабеж. Все зоконно.

Гость||

Насчёт техобслуживания , тут явное зарабатывание денег на ровном месте, не было, не было ничего и вдруг! алтын...на булку с маслом. Хорошо устроились , почему-то раньше эта процедура была бесплатной, а сейчас что, денег нет у Газпрома, не верю!

Гость||

Чей нюх молодой человек вы топтали, а?

Гость||

500-600р. в год с носа, с квартиры, 3-х подьездный дом обежали, глядишь 60-70 кусков в год в карман положили, из воздуха деньги.

Гость||

Плюс газ.колонка, около тыщи с квартиры. 90 кв.дом ,около 90 ты{. цапцарап.

Имя: Гость
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