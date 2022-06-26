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В России предложили разрешить выпускникам школ служить по контракту

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Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без трех месяцев срочной службы, как это происходит в настоящее время. Поправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.

Авторами инициативы стали председатель комитета и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 28 июня.

В настоящее время заключить контакт можно только по истечении трех месяцев срочной службы. Поправки к законопроекту также отменяют образовательный ценз: ранее стать военнослужащим по контракту в первый раз могли выпускники техникумов и профессиональных училищ со средним профессиональным образованием, если они соответствовали двум другим критериям: уже служат или подлежат призыву, а также не состоят в запасе. После принятия поправок возраст военнослужащих не изменится. И призывников, и контрактников могут отправлять в армию только по достижении совершеннолетия.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что число не явившихся в военкоматы граждан по итогам осеннего призыва значительно сократилось. По мнению генерал-полковника, уклоняться от службы в армии стало непрестижным.

С 1 апреля России начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, этой весной на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призвали 134,5 тысячи человек. Как сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая.

Запрет на участие в боевых действиях для контрактников, не отслуживших четыре месяца

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил законодательно запретить отправлять для участия в боевых действиях солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, если они отслужили менее четырех месяцев.

После принятия законопроекта таких военнослужащих смогут направлять на вооруженные конфликты только по истечение этого срока. Тех, кто служит больше, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, можно отправлять на вооруженный конфликт только после завершения этой подготовки, говорится в тексте документа.

Кто может служить по контракту

Помимо выпускников, которым предлагается законодательно разрешить служить в армии по контракту, это могут сделать военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт, а также граждане, прослужившие не менее трех месяцев по призыву или получившие до этого высшее образование.

Контрактниками могут стать военные запаса, мужчины, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование, женщины, не пребывающие в запасе.

Также служить по контракту, но не более одного раза, имеют право иностранцы, законно находящиеся на территории России, и иные лица, согласно указам и актам, подписанным президентом страны.

28 мая президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы для граждан трудоспособного возраста. Если раньше первый контракт о прохождении военной службы могли заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы - от 18 до 30 лет, то теперь этот порог отменяется.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов пояснял, что новый закон позволит обеспечить дополнительные рабочие места, а также обеспечить людей социальной поддержкой, так как на заключивших контракт будут распространяться все социальные гарантии со стороны государства, среди которых жилищное и медицинское обеспечение.

Законопроект об отмене возрастного предела на заключение первого контракта о военной службе был внесен в Госдуму 20 мая депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Соответствующий закон был принят сразу в трех чтениях нижней палатой парламента 25 мая. Впоследствии его одобрил Совет Федерации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Жених приехал.

Гость||

Какие же уроды идет в Думе.

Гость||

Не строить и созидать, а только разрушать

Гость||

Говорят без мобилизации нам не победить т.н. украину.

Лучше раньше начать, а то поздно будет.

Те парни, которые не поступят в ВУЗ, что им делать? А на Донбассе сейчас рождается новая элита, и самоутверждается наша нация!

Да, могут быть жертвы. Но великие дела требуют жертв!!!!!

Гость||

Вот пусть чинуши и их отпрыски мобилизуются! Ну и всех "одобрямс" туда же.

Гость||

Гость писал(a):

Да, могут быть жертвы. Но великие дела требуют жертв!!!!!
Как насчёт того, чтобы себя принести в жертву?

Гость||

Гость писал(а):

> Как насчёт того, чтобы себя принести в жертву?

Не-е, эти только флажками махать могут...

Гость||

Гость писал(a):

Как насчёт того, чтобы себя принести в жертву?
Неее, мне хочется посмотреть что дальше будет. Да и тем более семья уже, и возраст не тот.

Война - дело молодых!

Гость||

Гость писал(a):

Как насчёт того, чтобы себя принести в жертву?
От нас с вами ничего не зависит. Одобряешь ты или нет, нас никто спрашивать не будет.

Гость||

Гость писал(а):

От нас с вами ничего не зависит. Одобряешь ты или нет, нас

> никто спрашивать не будет.

Ну вас может и не будут, а я пока ещё человек и не буду делать то, чего не хочу...

Гость||

Власти не стыдно?

Гость||

10.13 так в феврале 1917 года хотелось думать всем . А особенно всяким из госсоветов и дворцов. А потом пятки сверкали и весело раскачивались на ветру тушками на фонарях

Гость||

Гость писал(a):

Ну вас может и не будут, а я пока ещё человек и не буду делать то, чего не хочу...
Скажите, а каким образом Вы не будете делать что-то, что хочет государство?

Вы же платите налоги, и не можете их не платить.

Государство найдет рычаги как на Вас надавить.

Для таких как Вы примут какую-нибудь поправку к закону и всё!!

Вспомните сталинские времена...

Гость||

Гость писал(a):

10.13 так в феврале 1917 года хотелось думать всем . А особенно всяким из госсоветов и дворцов. А потом пятки сверкали и весело раскачивались на ветру тушками на фонарях
Сейчас такое в принципе невозможно. Простой народ сам никогда никуда не выйдет, и не организуется. Особенно сейчас.

При Сталине протестов не было.

Ещё раз: ПРИ СТАЛИНЕ ПРОТЕСТОВ НЕ БЫЛО!!!

Гость||

Приятная новость.Скоро всё.

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Имя: Гость
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