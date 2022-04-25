Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|13:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России предложили выдавать статус иноагента без иностранного финансирования

Печать
Telegram

В России предложили выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Уточняется, что данная норма уже закреплена в законодательстве и распространяется на физических лиц, вне зависимости от гражданства. Однако авторы законопроекта предлагают распространить ее и на другие категории иноагентов. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под

иностранным влиянием в иных формах». При этом под такой поддержкой, помимо финансирования, подразумевается оказание иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, а также помощи в иных формах.

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что «при наличии определенных признаков» под действие закона может попасть и коммерческая организация. Он пояснил, что это возможно, если компания начнет вести в России политическую деятельность, опираясь на зарубежное финансирование. В качестве примера депутат привел вмешательство в деятельность органов публичной власти и организацию митингов.

Ранее стало известно, что новый законопроект предлагает создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте