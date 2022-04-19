В российских школах введут обязательное исполнение гимна перед уроками

19.04.2022 | 13:34

С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он добавил, что с 1 сентября в школах также введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебной недели.

Ранее Кравцов рассказал, что с нового учебного года первоклассники начнут изучать историю России в рамках других предметов. По его мнению, на уроках по «Окружающему миру» детям можно рассказывать о прошлом их региона.