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В стране и мире

Российским школьникам посоветовали сдавать телефоны перед занятиями

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Министерство просвещения России разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова во вторник, 19 апреля, приводит РИА Новости.

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса», - заявил министр.

В рекомендациях также объясняется, как создать школьный кружок, театр или секцию, и даже содержатся советы по составлению меню.

Глава Минпросвещения отметил, что в мае они будут направлены во все российские регионы.

«Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования», - подытожил Кравцов.

Ранее 19 апреля стало известно, что с нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны.

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Источник — lenta.ru
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