В России возник дефицит обезболивающих для животных

17.04.2022 | 08:03

В России возник дефицит обезболивающих средств для животных, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Так, «Золетил» из Франции и «Телазол» из США стали почти недоступны из-за сложностей с логистикой, которая возникла на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине. Известно, что цены на препараты на черном рынке увеличились до 20 раз.

В Россельхознадзоре планируют решить проблему с помощью нового отечественного средства на основе кетамина (анальгетик и анестетик, используемый и в гуманной медицине, и в ветеринарии, - прим. «Ленты.ру») под названием «Трамвет». Произведенный на Московском эндокринном заводе, сейчас он проходит экспертизу для госрегистрации.

30 марта Минздрав заявил о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что ведомство сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.