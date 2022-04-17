Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 апр 2022|08:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России возник дефицит обезболивающих для животных

Печать
Telegram

В России возник дефицит обезболивающих средств для животных, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Так, «Золетил» из Франции и «Телазол» из США стали почти недоступны из-за сложностей с логистикой, которая возникла на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине. Известно, что цены на препараты на черном рынке увеличились до 20 раз.

В Россельхознадзоре планируют решить проблему с помощью нового отечественного средства на основе кетамина (анальгетик и анестетик, используемый и в гуманной медицине, и в ветеринарии, - прим. «Ленты.ру») под названием «Трамвет». Произведенный на Московском эндокринном заводе, сейчас он проходит экспертизу для госрегистрации.

30 марта Минздрав заявил о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что ведомство сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте