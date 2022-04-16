Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев

16.04.2022 | 10:21

Правительство России выделит регионам 439 миллионов рублей в качестве возмещения понесенных расходов в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Лидерами среди субъектов по объему выделенных средств станут Ростовская область — 110 миллионов рублей, Воронежская область — почти 100 миллионов, и Курская область — около 50 миллионов рублей. Средства будут взяты из резервного фонда. Уточняется, что на временное размещение одного беженца выделяется до 913 рублей в сутки, за питание — до 415 рублей.

15 апреля МЧС сообщило, что Россия выделила более 50 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько последних недель. В ведомстве рассказали, что специалисты продолжают работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях государства. За последние три недели за помощью смогли обратиться более пяти тысяч пенсионеров и работников бюджетных организаций. «Они получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», — подчеркнули в министерстве.

В марте сообщалось, что количество въехавших в Россию беженцев с Украины и Донбасса составляет 250 тысяч человек. По словам главы министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна, работа пунктов временного размещения беженцев сейчас хорошо отлажена и не вызывает нареканий.