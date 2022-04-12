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В стране и мире

В Подмосковье первоклассник устроил взрыв в подъезде дома

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Семилетний мальчик устроил взрыв и пожар в подъезде пятиэтажки на проспекте Мира в Химках. Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, все произошло 11 апреля. После действий первоклассника жильцам подъезда потребовалась помощь медиков.

Школьника впустил в подъезд один из жителей дома. Мужчине мальчик пояснил, что проживает здесь. Россиянин через глазок входной двери своей квартиры проследил за мальчиком. По его словам, ребенок поднялся на верхние этажи, а спустя какое-то время он услышал хлопок.

Тогда же пожилая женщина услышала грохот и вышла на лестничную клетку. Она увидела горящие вещи. Вернувшись в квартиру, пенсионерка вызвала экстренные службы

Прибывшие спасатели нашли в доме два газовых баллона, которые и взорвались от огня. Вскоре полицейские вычислили, что в подъезд до случившегося приходил мальчик из соседнего дома.

Первоклассник объяснил правоохранителям, что гулял во дворе. Из сверстников на детской площадке никого не было, тогда он вспомнил о девочке из соседнего подъезда и зашел за ней. Оказавшись внутри, мальчик заметил игрушки в коробке на пятом этаже. Достать их у него не вышло, и, по его словам, он поджег коробку зажигалкой. Полицейские продолжают проверку.

Ранее в Конаково Тверской области двое школьников играли с аэрозольными баллончиками и случайно подожгли дом.

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Источник — lenta.ru
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