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В стране и мире

Роспотребнадзор оценил вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE

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Вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. Такой прогноз дал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его слова приводит агентство ТАСС.

Эксперт оценил трансмиссивность — способность распространяться — штамма XE как высокую, но заявил об отсутствии риска нового всплеска заболеваемости. В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

«Если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного стелс-омикрона, то 10 процентов дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны», — подытожил Хафизов.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих вариантов, преждевременно.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что внимательно изучают ситуацию со штаммом XE.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пандемии не будет война поможет!

Гость||

Хе, Хе однако не надоело гриппозничать, пора делом заняться, или город чистить или картошку и прочие овощи сажать.

Гость||

Хе это корейское блюдо из собаки

Имя: Гость
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