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В стране и мире

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России

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Европейский союз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

«Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», — сказано в заявлении.

Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Евросовет ввел запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Европейский совет запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Исключения предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Ранее Евросовет решил ввести санкции против компаний, олигархов и бизнесменов, а также высокопоставленных кремлевских чиновников, которые «распространяют дезинформацию» относительно ситуации вокруг Украины.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Под флагом России торговые суда не ходят. Торговые суда ходят под флагом Панамы, Доминиканы и прочих государств центральной Америки. Под флагом России ходят военные корабли с Калибрами на борту, и им не нужно разрешение на заход в порт, а при попытке послать русский корабль, ээто будут последние слова говорящего

Гость||

Пользительно.Идет нормальное оздоровление экономики.Буржуины просчитались.

Гость||

Мечутся загнанные в угол англосаксы с гейропейцами в придачу в бессильной злобе.Не дают им покоя ошеломительные успехи Российской Армии по освобождению соседей от неонацистов и наркоманов.

Гость||

Улыбнул комент тролля. Скоро вам они наваляют)))

Гость||

Не устали считать пакеты, а мы на те ка им за рубли, как вам такое, не захлебнулись в собственной слюне от недогодования? Дедушка Байден рванул сгоряча, танкеры сжиженным газом заполнять, когда ещё будет такая возможность бабок срубить.

Гость||

«Ракетный обстрел сегодня утром железнодорожного вокзала, используемого для эвакуации гражданских лиц в Украине, вызывает презрение. Я потрясена гибелью людей и лично приношу свои соболезнования Президенту Зеленскому. Мои мысли с семьями погибших», - Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии.

Гость||

Киберпартизаны взломали почту ВГТРК.

Крупнейшего российского медиахолдинга, владеющего, например, «Россией 1».

Среди всломанных писем обнаружили много чего интересного

Например, заявку на съёмки фильма про «Немецкую Украину» к 22 июня

А еще предложение дать сотрудникам отсрочку от призыва

«VIP-список» политиков с их персональными данными

Имя: Гость
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