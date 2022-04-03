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В стране и мире

В России объявили о решении вопроса с дефицитом бумаги

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Российские власти объявили о решении вопроса дефицита бумаги, цены на нее нормализуются и возвращаются к уровням января. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет», - заверил он.

Как сказал Евтухов, Светлогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, а еще ему предложили российские ингредиенты. «Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага», - пояснил замминистра.

Ранее старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова заявила, что нормализация на рынке бумаги станет возможна, когда будут налажены поставки хлората натрия из других стран, в первую очередь из Китая, либо внесены изменения в процесс производства с использованием альтернативных отбеливателей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А верить ему можно?

Гость||

Хорошо так решать проблемы, объявил и значит так и есть... Клоуны...

Гость||

Это яркая победа.

Гость||

Это страна победитель.горжусь тобой рашка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как сказал Евтухов, Светлогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, а еще ему предложили российские ингредиенты.
Там ни чего сложного , свои надо делать, просто "эффективным манагерам" выгодно было закупать закордонные отбеливатели и явно не за бесплатно.

Имя: Гость
Комментарий:

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