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В стране и мире

Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

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С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы испытывают трудности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). С проблемами столкнулись более 60 организаций, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, передает РБК.

Некоторые коллекторские агентства заявили о снижении перечислений до 50 процентов. Микрофинансовые организации говорят о падении поступлений до одной трети. Приставы массово отказываются от выезда к должнику с целью ареста имущества, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

По словам управляющего директора Первого клиентского бюро (ПКБ) Павла Михмеля, приставы используют разные основания для этого, но сообщений о централизованной остановке взысканий по исполнительным листам не поступало. Ранее приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод средств банкам и коллекторским агентствам с иностранными корнями, руководствуясь указом президента о контрсанкциях.

Потом «речь пошла уже вообще обо всех кредиторах», пожаловались участники рынка. Масштаб проблемы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам стали реже продавать товары в кредит. Показатель снизился до 12,5 процента по сравнению с 25-30 процентами в январе-феврале.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Я не брал ничего в долг у государства что бы ему быть должен особенно касаемо налогов, не вижу причин их платить

Гость||

Вот такие мерзавцы - не хотят платить

Пусть едут на спецоперацию, там и выплаты, и долги если что покроют своей гибелью

Нахапал кредитов- будь любезен плати

Гость||

Пусть не пусть это твои фантазии, я поеду только если на курорт пузо греть и желательно не за свой скудный счёт

Гость||

Ага, поедешь как малоимущий по бесплатной путёвке от Госстраха или по линии Соцзащиты , да?

Гость||

Может и так если оформлю и нужные доки подам

Гость||

03.04.2022 12:13|

Вот такие мерзавцы - не хотят платить

Пусть едут на спецоперацию, там и выплаты, и долги если что покроют своей гибелью

Нахапал кредитов- будь любезен плати

Когда мы брали кредиты наша зп что то значила, сейчас она почти ни что, потому что цены на все растут. Мы бы рады платить, но придётся брать кредитные каникулы, а там дальше в дно будет.

Гость||

А правда почему я должен платить если ничего брал в долг?

Гость||

А с тебя и не спрашивают раз не брал, хотя вряд ли что не брал, башмаки что стоят в прихожей наверняка приобретены в счёт микрокредитной организации..

Имя: Гость
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