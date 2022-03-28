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В стране и мире

В России приостановили продажу туров за рубеж

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Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

По словам Догузовой, туроператоры приняли данное решение исходя из текущей ситуации с авиарейсами. «Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой», - добавила она.

Глава Ростуризма также попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства.

Ранее в марте были оценены затраты туроператоров на вывоз российских туристов, застрявших за границей из-за западных санкций. По словам директор ассоциации «Турпомощь», вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, участники туррынка уже потратили десятки миллиардов рублей на возвращение туристов на родину.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В России отдыхайте!!!!

Гость||

Ага, мало ли прудов и болот на среднерусской возвышенности и вобще , где родился там и пригодился, в смысле проживания и культурного отдыха.

Гость||

Совершено верно, и деньги целее, и в соснах дышится легче, не нужен нам берег турецкий и Африка с мухой це-це нам не нужна.

Гость||

Санатории-профилактории ждут...бегом за путёвками!

Гость||

Сейчас все санатории беженцами забиты

Гость||

Гость писал(a):

В России отдыхайте!!!!
Завидуешь? Штаны не замарай, стиральный порошок дорогой.

Гость||

Гость писал(a):

В России отдыхайте
забыли вас спросить )

Гость писал(a):

мало ли прудов и болот на среднерусской возвышенности и вобще , где родился там и пригодился, в смысле проживания и культурного отдыха.
ваше право, отдыхайте в болоте или где родился

Гость писал(a):

и деньги целее,
беспокойтесь о своих деньгах, л чужих не нужно

Гость||

14:06))) Клерк из Сбера пишет, с гонором гражданин, в пруду неохото шаровары мочить.

Гость||

А мы и раньше дальше Дубровки не выбирались, чхать на зарубежье хотели.

Гость||

Вот и лето наступило , жар и пыль кругом, баба ноги обмочила кислым молоком. Вона дряхлый дед Пахом таранит ноги, грохает клюкой, а кукушка прокричала, не умрёшь родной, ещё покажешь ПФ.

Гость||

Безнадёга...

Гость||

В Турцию пока можно, а оттуда куда угодно. Только билеты очень подорожали.

Гость||

Гость писал(a):

В России отдыхайте!!!!
о каком вообще сейчас отдыхе может идти речь??? совсем ополоумели..

Гость||

Гость писал(a):

А мы и раньше дальше Дубровки не выбирались, чхать на зарубежье хотели.
черви навозные лучше живут

Гость||

Гость писал(a):

Ага, мало ли прудов и болот на среднерусской возвышенности и вобще , где родился там и пригодился, в смысле проживания и культурного отдыха.
Питекантропы вы недоразвитые.

Имя: Гость
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