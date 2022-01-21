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Путин объявил о новой индексации пенсий

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Президент России Владимир Путин объявил о необходимости провести индексацию пенсий в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных, сообщает РИА Новости. Размер индексации составит 8,6 процента.

Глава государства поручил произвести пересчет с 1 января 2022 года. Согласно действующим параметрам бюджета, размер военных пенсий должен был вырасти на 4 процента с 1 октября.

Путин подчеркнул, что индексация будет выше фактической инфляции за минувший год, которая, достигла 8,39 процента. По его словам, деньги военные пенсионеры должны получить с ближайшей выплатой.

Проиндексировать размер страховой части пенсии на 8,6 процента вместо 5,9 процента, заложенных в бюджете, президент предложил 12 января. Накануне, 20 января, Госдума приняла соответствующие поправки в бюджет. На следующей неделе их рассмотрит Совет Федерации.

По итогам индексации реальный размер средней гражданской пенсии вырастет на 300 рублей. Между тем в минувшем году обеспечить рост пенсий выше инфляции позволила только разовая выплата в размере 10 тысяч рублей, обеспечившая прирост каждый месяц на 833 рубля. Таким образом, с учетом разовой выплаты пенсия по сравнению с прошлым годом сократится примерно на 500 рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А цены на все тоже на 8,6% выросли?

Гость||

Из каждого утюга теперь...аж противно...

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