В российской школе повар приготовил запеканку с помощью электродрели

11.01.2022 | 12:41

В Центре образования в селе Лаврентия на Чукотке повар приготовил творожную запеканку с помощью электродрели. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Управление Роспотребнадзора по Чукотском автономному округу организовало проверку в образовательном учреждении после появления снимка в соцсети, на которых был снят процесс приготовления запеканки в школьной столовой.

Позже удалось выяснить, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил повар использовал посуду из алюминия и размешивал творожную массу электродрелью с насадкой для строительного миксера.

Работник пояснил, что прибегнул к такому способу из-за поломки кухонного миксера. Секретарь Центра образования села Лаврентия рассказал телеканалу «360», что дрель была новая.

На директора центра завели административное дело по части 1 статьи 6.7 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»), ее оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Кроме того, школе придется выплатить штраф в 110 тысяч рублей по части 2 статьи 6.7 («Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП»).

В декабре 2021 года в школе-интернате в Туве отравились 74 ребенка. В рамках уголовного дела были проведены соответствующие процессуальные действия.