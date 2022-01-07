В стране и мире

Токаев нашел способ решить конфликт в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации пообещал предложить ряд реформ и конкретные шаги по их реализации на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев выразил уверенность, что за счет реформ Казахстан «станет сильным государством», его экономика будет динамично развиваться, а социальное положение граждан улучшится.

Ранее Токаев объявил о решении включать интернет в некоторых регионах страны в определенное время. При этом президент подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, к 5 числу они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо. Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И что же он такое придумал, одним лотком хлеба накормить всех страждающих?

Гость||

Казахи восстали из-за повышения цены на автомобильный газ на наши деньги с 8,5 до 21 рубля, в России тот же самый газ подорожал с 17 до 35. Как говорится, домохозяйке на заметку.

Гость||

Гость писал(a):

в России тот же самый газ подорожал с 17 до 35. Как говорится, домохозяйке на заметку.
У нас доходы выше.

Гость||

От куда выше, у них 40 с гаком, у нас 30 с копейками, вот такая арифметика .

Гость||

Помощник командира «полка Ахмата Кадырова» Ильяс Солтаев опубликовал в своём Instagram сторис о штурме Грозного 31 декабря 1994 года, в котором вспоминал, как чеченцы «разгромили федералов», а «тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного».

Возмущённых публикациями пользователей Солтаев назвал «свиньями» и заявил, что «чтит память своего народа».

«Аллаху акбар. Ахмат сила», — завершил свои сторис силовик.

Официальное лицо республики публично одобряет убийство русских солдат, называя их свиньями, но экстремистом всё равно является блогер Юрий Хованский, а все враги находятся в Украине.

Гость||

Гость писал(a):

От куда выше, у них 40 с гаком, у нас 30 с копейками, вот такая арифметика .
Все политологи говорят, что у нас выше.

Гость||

Ух ты об реформах вспомнил

Гость||

Интересно а когда в РФ начнут происходить реформы? газ по 27, бензин по 52 это не приемлемо для русских людей. А электричество ? вода ? Все цены завышены как минимум в 2 раза !!! И всё это инструменты воровской власти для собственной наживы и сдерживания населения в нищете.

Гость||

В Нур Султане (который уже так не называется) ходят слухи, что Токаева в столице нет. А он на одной из баз КНБ под охраной чуть ли не китайского спецназа.

Китайцы вообще активно поддерживают Токаева.

Также много слухов, что семья Назарбаева открыто выступает против Токаева (а сам Елбасы то ли в реанимации, то ли умер) и якобы в боевые стычки вступают не бандформирования, а воинские части и отряды полиции друг с другом. Многие верны Елбасы и не готовы подчиниться Токаеву. Эта информация многих пугает.

Бизнес элиты начинают чуть ли не формировать собственные отряды самообороны. Информации нет никакой; Интернет сломан; основные телеканалы Дариги полностью вырублены. Но у всех какое то предчувствие, что случилось страшное и началась война.

Гость||

Гость писал(a):

У нас доходы выше.
ааххахахахаахахах выше 17 тыс средний класс официально сказано было, все помним, все запомнили

Гость||

Ещё 3 дня полностью восстановят порядок.

Гость||

Гость писал(a):

Все политологи говорят, что у нас выше.
политологи и статисты не авторитетные источники информации и были уличины в искажении фактов а после этого нормальный им верить больше никогда не будет

Гость||

Какая разница доходы у кого какие. Сейчас там всех мародеры грабят. Блогеры казахский в шоке помогала, а её ограбили на пару лямов. Плачет в ютубе

Гость||

Токаев дал приказ казахстанским силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. «Террористов надо уничтожать, и мы будем это делать», - заявил он в очередном телеобращении. По словам президента Казахстана, на Алматы напали «20 тысяч бандитов».

Токаев также выразил благодарность Путину, который «по-товарищески тепло» откликнулся на просьбу отправить в Казахстан российских военных.

Еще из заявлений Токаева: в отдельных районах страны по графику будут включать интернет и выслеживать тех, кто успеет разместить неугодные властям комментарии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее Токаев объявил о решении включать интернет в некоторых регионах страны в определенное время.
Так там еще и интернета не было??

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Имя: Гость
Комментарий:

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