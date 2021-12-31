В лесу под Ижевском обнаружили раздетого ребенка

31.12.2021 | 15:29

В лесу под Ижевском обнаружили ребенка без сознания и верхней одежды, он госпитализирован, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртии.

Раздетого мальчика 11 лет нашли местные жители в лесопосадке в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря.

«У ребенка отсутствовала верхняя одежда и имелись признаки переохлаждения. Он был госпитализирован, оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет», — сказано в сообщении.

Известно, что ребенок накануне потерял ключ от квартиры и пошел его искать. В настоящий момент опрашиваются родители мальчика, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

29 декабря сообщалось, что в подмосковной Дубне нашли мертвым 11-летнего мальчика с особенностями развития. По предварительным данным СК, 27 декабря он поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой ребенок не пришел. Прокуратура проводит проверку.