В стране и мире

Россияне рассказали о своих ожиданиях от наступающего года

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Около 39 процентов россиян считают, что наступающий 2022 год не будет сильно отличаться от 2021-го. Соответствующие данные содержатся в опубликованном исследовании ВЦИОМ.

Так, 34 процента россиян считают, что 2022 год для России будет лучше 2021-го. Еще 21 процент опрошенных предполагают, что год будет, скорее всего, хуже. При этом наибольшим оптимизмом отличаются молодые россияне в возрасте 18-24 года. В этой категории позитивных изменений от наступающего года ждут 46 процентов. Основными критериями, порождающими как позитивные, так и негативные настроения наших соотечественников, стали коронавирус и вопросы экономики.

«Каждый пятый (22 процента) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом; каждый десятый ждет повышения уровня жизни (11 процентов), 9 процентов надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции», — сообщается в исследовании.

Среди негативных ожиданий доминирует инфляция, которую выделил 21 процент опрошенных, появление новых штаммов и волн коронавирусной инфекции (9 процентов) и общее падение уровня жизни, которое беспокоит 8 процентов респондентов.

Политические вопросы расположились внизу списка. 7 процентов беспокоятся о войне, 4 процента ждут мира на земле. Вообще ничего хорошего не ждут 19 процентов.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому доля довольных своим материальным положением россиян выросла с 12 процентов в августе до 17 процентов в ноябре.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

С кален то хоть встанем?

Гость||

Может у вас морды нормальные станут?

Гость||

Хочется услышать: "Я устал. Я ухожу."

Гость||

В новом 2022 году,перехожу с коньяка на бояру!

Гость||

Лебединого озера по всем каналам.

Гость||

Буду со слезами на глазах целовать этих лебедушек на экране старенького Самсунга.

Имя: Гость
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