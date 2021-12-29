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В России раскрыли ценовой сговор на миллиарды рублей

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Семь российских компаний - поставщиков металлопроката признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Ведомство начало проверку на фоне резкого роста цен после многочисленных обращений граждан и организаций, в том числе о повышении цен на стройматериалы.

Служба раскрыла, что несколько крупнейших компаний вступили в антиконкурентный сговор: они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой почти в 2,7 миллиарда рублей, «действуя согласованно в течение длительного времени». Речь идет о следующих предприятиях: «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо».

По закону картельный сговор предусматривает наложение оборотных штрафов. В отношении ответчиков возбудят административные дела. Кроме того, решение ФАС передадут правоохранителям, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об ограничении конкуренции. Она предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Признаки антиконкурентного соглашения компаний ФАС обнаружила в апреле. Тогда сообщалось, что представители службы проверили деятельность некоторых организаций из-за резкого роста стоимости металлопроката, включая арматуру, листовой и фасонный металл и трубы, в четвертом квартале 2020 года. Поводом для проверки также стали полученные ФАС обращения «о возможном повышении стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Толко то-цены все равно неснизятся-а только все равно вверх пойдут-нужно будет штрафы "отбивать"...

Гость||

Крайних наконец то нашли, а мы думали не найдут. И что вы об этом думаете?

Имя: Гость
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