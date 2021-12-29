Россиянам дали совет насчет пенсионной выплаты

29.12.2021 | 11:13

Накопительная пенсия может быть получена в обычном формате ежемесячных выплат или в некоторых случаях единовременно. Такой совет россиянам в беседе с агентством «Прайм» дал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, если сумма рассчитанной ежемесячной выплаты составляет менее пяти процентов от суммы всей пенсии, то ее можно получить сразу в полном объеме. Специалист отметил, что, если человек хочет получить все деньги единовременно, но при этом расчет немного превышает пять процентов, то стоит подождать 2022 года. Так, требуемое соотношение может измениться из-за предстоящей индексации страховой пенсии, добавил он.

Ранее россиянам напомнили о новых правилах пенсионных выплат, утвержденных Минтрудом и вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наиболее существенное изменение в законе предполагает защиту пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.