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В стране и мире

Названа доля сортирующих мусор россиян

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Около трети россиян раздельно собирают мусор и выбрасывают его в разные контейнеры. Такую долю сортирующих отходы граждан назвал Российский экологический оператор (РЭО), сообщает «РБК».

При этом 93 процента россиян в той или иной мере знают, как сортировать мусор. Из них 55 процентов граждан имеют общее представление, а 38 процентов знакомы с деталями. Лишь шесть процентов ничего не знают о раздельном сборе мусора. Один процент респондентов затруднились с ответом. Наиболее осведомленными оказались жители Чукотки и Воронежской области — 100 процентов граждан этих регионов знают, как сортировать мусор.

На втором месте разместились Москва, Томская и Амурская области с показателем в 99 процентов, а на третьем — Санкт-Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области, где доля осведомленного населения составила 98 процентов. Наименее знающими оказались граждане Чечни (76 процентов), Дагестана (77 процентов) и Астраханской области (83 процента).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Когда появяться контейнеры под стекло? Все засрано битым стеклом.Просто откровенное вредительство.

Гость||

Когда массово появятся контейнеры для батареек?

Гость||

Когда массово появятся контейнеры для сбора перегоревших лампочек?

Гость||

Когда массово появятся контейнеры для сбора старой обуви и одежды?

Гость||

Когда массово появятся контейнеры либо пункты приема для сбора сломанной ненужной бытовой техники и электроинструментов?

Имя: Гость
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