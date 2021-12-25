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Россиянам раскрыли опасность мобильного банка на смартфоне

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что использование мобильного приложения банка создают ряд угроз со стороны киберпреступников. Эксперт объяснил, в чем заключается опасность такого типа оплаты, сообщает агентство «Прайм».

Специалист раскрыл главную проблему в использовании мобильных банков на смартфоне: она заключается не в самих приложениях, а в действиях киберпреступников и доверчивости россиян. Кашкин напомнил, что кредитная организация никогда не отправит своим клиентам смс, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-аккаунт.

«Таким образом действует только система фишинга: преступники создают “зеркало” официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя», — предупредил доцент.

Кашкин призвал регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, поскольку «их могут элементарно подсмотреть злоумышленники». Если эта комбинация также используется для получения доступа к другим приложениям или системам, то третьи лица могут узнать ее с большей вероятностью.

Чтобы защитить сбережения, эксперт посоветовал установить лимит ежедневных транзакций. Такая мера поможет не утратить все накопления в один момент и позволит выиграть время для блокировки счетов и обращения в правоохранительные органы. Кроме того, Кашкин порекомендовал не использовать общественный wi-fi для входа в онлайн-банки, а также подключить смартфон к биометрической защите данных и сделать вход в приложение по отпечатку пальца и идентификации лица.

Ранее россиянам назвали способы защиты мобильного банка на смартфоне. Для этого важно использовать систему двухфакторной аутентификации и соблюдать правила цифровой гигиены.

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Источник — lenta.ru
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