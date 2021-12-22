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Путин расширил полномочия полиции

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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках в закон «О полиции».

Согласно поправкам, полицейские для задержания смогут проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их. Кроме того, они получили право представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также закон дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых. Кроме того, полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае не обязательно присутствие владельца авто - правоохранитель лишь должен в течение суток известить его об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних.

Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации ранее в декабре.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Незнайка на Луне в реальности

Гость||

Понятненько.....

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