Госдума одобрила закон об уголовном наказании для лихачей

22.12.2021 | 13:36

Государственная Дума РФ 21 декабря одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание для лихачей на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон одобрен на пленарном заседании в первом чтении представителями всех пяти партий Госдумы.

Он предусматривает введение наказания вплоть до лишения свободы на два года за агрессивное вождение на дорогах. Наказывать в этом случае смогут за превышение скорости от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или за выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Под уголовную ответственность попадут те, кого уже неоднократно штрафовали или лишали прав за любое из аналогичных правонарушений.

Наказанием может быть штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет или лишение свободы до двух лет.

Отмечается, что закон не будет распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.