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В стране и мире

Известный блогер раскрыл схему заработка на елках в российских городах

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Мэры российских городов предпочитают ставить искусственные елки к Новому году на главных площадях, отметил известный блогер Илья Варламов в очередной публикации в своем Telegram-канале. Он раскрыл секрет любви к ненастоящим деревьям — на них якобы можно хорошо заработать.

«В Европе почти всегда устанавливают натуральные деревья. В чем же разница? Очень просто. На натуральном дереве сложно заработать. Транспортировка и украшение? Ну и отсыпать немного лесхозу, где тут разгуляться широкой чиновничьей душе», — пояснил Варламов.

В свою очередь, «искусственная елка может стоить сколько угодно, и никто не докопается, потому что это уже не елка, а малая архитектурная форма», указал блогер. «Вот так и лепят по всей России эти бездарные и пошлые светящиеся конусы, — посетовал он. — Когда вы мимо такого проходите, то должны понимать — это миллионы рублей, а значит, возможно, у кого-то на столе появится лишняя баночка икры (не у вас)».

По мнению Варламова, массовая установка искусственных елок никак не связана с заботой о сохранности лесов. «Один раз в год срубить елочку в лесу, чтобы установить на центральной площади — это нормально, — подчеркнул он. — Ненормально — это бесконтрольные вырубки, лесные пожары по вине человека и выбрасывание мусора все в тот же лес». Производство платковых елок наносит существенный вред природе, констатировал блогер, призвав россиян писать мэрам письма с требованием установки «нормальных» елок.

Ранее в декабре жители якутского поселка Витим высмеяли елку в форме пениса. Некоторые назвали декорацию эротичной, а другие посчитали ее установку незавершенной. В администрации Витима пояснили, что елка вскоре обретет привычный вид: ее возведение на тот момент еще не закончили.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все верно. Конусы вместо настоящей елки ерунда полная. Никакой атмосферы праздника.

Гость||

А представьте, сколько в стране населенных пунктов и в каждый нужна большая ель. Где их столько напастись? Леса не бесконечны.

Гость||

Гость писал(a):

А представьте, сколько в стране населенных пунктов и в каждый нужна большая ель. Где их столько напастись? Леса не бесконечны.
Ну да пусть горят. Леса немерено в России, пользоваться не умеем.

Гость||

А можно посадить на центральной площади города - слабо?

Гость||

Гость писал(a):

Ну да пусть горят. Леса немерено в России, пользоваться не умеем.
Горят они потому, что их поджигают черные лесорубы. И леса в России далеко не "немеряно", рачительный хозяин так никогда не скажет. Лес это природное богатство нашей страны, которое увы разбазаривается и распродается. При сохранении нынешней ситуации у нас лес от силы хватит лет на 50. Все вырубят и продадут, пустыня останется.

Гость писал(a):

можно посадить на центральной площади города - слабо?
Это был бы идеальный вариант!

Имя: Гость
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