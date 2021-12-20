Экономист назвал причины роста инфляции и способы его остановки

20.12.2021 | 13:05

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака назвал в разговоре с «Лентой.ру» причины роста инфляции в России и рассказал о возможных способах его остановки.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт раскрыл четыре вида рисков для российской экономики, среди которых достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году.

Проблему инфляции экономист считает, прежде всего, проблемой монополизации российской экономики и ее огосударствления. «Экономика России, в принципе, значительно менее эффективна, чем экономики соседних стран, европейской, американской экономики, естественно, чем ниже производительность труда, тем в глобальном контексте будет больше уровень инфляции. Вторая проблема заключается в том, что российская экономика изо всех сил пытается закрываться от мировой экономики, и чем сильней она будет закрываться, тем больше она будет испытывать проблемы с инфляцией, потому что отсутствие импортных товаров будет приводить к тому, что отечественные производители будут поднимать цены. Это неизбежный процесс», - рассказал Кульбака.

По мнению экономиста, бороться с инфляцией следует через максимальную открытость нашей экономики, а также экономическую свободу. «Чем меньше в стране будет экономической свободы, тем больше будет инфляция. Экономическая свобода - это возможность открытия собственного бизнеса, не боясь, что у тебя его кто-то отожмет или же тебе не дадут инвестиции. Чем больше будет разного предложения на рынке, тем ниже будут цены. Если государство борется с бизнесом, то предложения на рынке будет меньше и цены будут выше», - объяснил он.