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В стране и мире

Врач посоветовал россиянам купить ряд продуктов к Новому году заранее

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Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что следует заранее обдумать меню на Новый год. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие продукты можно приобрести за месяц до праздника, а какие - за две недели.

Специалист посоветовал россиянам купить ряд продуктов к Новому году заранее, поскольку в конце декабря в магазинах наблюдаются большие очереди, что опасно для здоровья во время пандемии. В частности, он призвал приобрести к новогоднему столу икру, горошек, кукурузу, оливки и другие консервы не в самый последний момент.

«Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня», - заявил диетолог.

За две недели до Нового года Золотарев посоветовал приобретать соленую рыбу и копченые продукты.

«Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника», - заключил эксперт.

Медик также напомнил о необходимость соблюдать в магазинах масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал три правила похудения к Новому году. Полноценный сон, получасовые ежедневные прогулки и отказ от сахара помогут похудеть к праздникам.

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Источник — lenta.ru
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