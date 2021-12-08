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В стране и мире

Госдума законодательно разрешит полицейским вскрывать машины и квартиры

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Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия полицейских - при определенных условиях им можно будет вскрывать машины и проникать в квартиры. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, закон будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

Кроме того, полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае даже не обязательно присутствие владельца авто - правоохранитель лишь должен в течении суток известить его об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних.

Также в случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, оцеплять целые строения. Согласно новым поправкам, представляться задержанному полицейские смогут уже после прекращения им противоправных действий.

Ряд предложенных расширений Госдума не приняла. Это право полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. А также исключены нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

да уж сразу бы обозначили что можно делать все кроме того что не поллезно вышестоящим, так хоть понятно было бы, увидишь полицейского беги или сворачивай с дороги

Гость||

Не одекват попадется если ещё и с валыной то что же делать?

Имя: Гость
Комментарий:

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