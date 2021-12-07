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В стране и мире

Открывший стрельбу в МФЦ Москвы спланировал нападение

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Мужчина, совершивший вооруженное нападение на МФЦ в Москве, заранее спланировал преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Сергей Глазов пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять. Мужчина живет в пяти кварталах от МФЦ, соседи называют его неадекватным. Глазов в 2010 году демобилизовался из армии в звании подполковника.

Ранее 7 декабря источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что Глазов стрелял из боевого пистолета Макарова. По другим данным, оружие было переделано из травматического.

7 декабря в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла стрельба. В результате погибли два человека, четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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Источник — lenta.ru
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