В первом полугодии продажи кредитов наличными выросли на 68%

В первом полугодии 2026-го объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4 * трлн рублей, из которых 470 млрд - в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года, сообщает ВТБ.

К примеру, выдачи банка по итогам 6 месяцев превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года.

«Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам.

Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.