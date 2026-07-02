В Росстате подсчитали, на сколько в конце июня выросли цены на бензин

В России цены на бензин за полгода, с декабря 2025-го по июнь 2026-го, выросли в среднем на 11,6%. Такие данные опубликовал Росстат.

Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 - на 11,9%. Ценник на АИ-95 вырос на 11,4%, на АИ-98 - на 8,6%, дизель - на 11%.

На 29 июня этого года в Приволжском федеральном округе средняя цена на бензин составляла 70,94 руб. В Пензенской области, согласно исследованию, литр топлива марки АИ-92 обходился в 66,79 руб., АИ-95 - 70,15 руб., АИ-98 - 97,26 руб., дизеля - 79,40 руб.

Как отметили в Росстате, с 23 по 29 июня изменения цен на бензин зафиксировали в 82 регионах РФ. Ощутимее всего подорожало дизельное топливо - на 2,2%. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 1,7%, АИ-95 - на 1,6%, АИ-98 - 0,7%.

В Пензенской области с 30 июня для стабилизации внутреннего рынка топлива ввели режим повышенной готовности. Главная цель меры - обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса.