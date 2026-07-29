Рынок криптовалют оценен в десятки миллиардов рублей

Экономика

Рынок криптовалют оценен в десятки миллиардов рублей
Печать
Max

Несколько крупнейших российских банков уже приступили к формированию инфраструктуры для торговли криптовалютой в регулируемом поле, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, речь идет о создании полноценной экосистемы, включающей покупку, продажу, хранение и учет цифровых активов.

Соответствующий профильный закон вступает в силу с 1 сентября, а остальные нормативные акты ожидаются к концу года.

Главным фактором успеха на новом рынке станет скорость и качество предлагаемых решений. «Кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть рынка, прежде всего, комиссионных доходов», - сказал Пьянов журналистам.

Потенциал нового направления он оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. При этом, по оценкам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, ежедневный оборот криптовалют в России уже достигает 50 млрд рублей.

Полноценное функционирование регулируемого крипторынка, по прогнозам ВТБ, начнется в 2027 году, когда заработают ключевые нормы закона, в том числе о лицензировании посредников. На текущий год банки не ожидают значительного материального влияния. «В этом году пока банки будут инвестировать в проекты по формированию такой инфраструктуры», - резюмировал Пьянов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк криптовалюта
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!