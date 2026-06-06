У россиян сформировалась культура осознанного накопления

Цикл высоких процентных ставок не только изменил доходность по депозитам, но и сформировал у россиян новую поведенческую модель - культуру осознанного сбережения. Об этом в интервью «Ъ FM» на ПМЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, сравнив влияние рыночной среды с педагогическими принципами.

«Если вспомнить принципы Льва Толстого о том, что истинное обучение происходит не через принуждение, а через создание среды, в которой правильное поведение становится естественным и выгодным, то можно сказать, что именно цикл высоких ставок сформировал культуру осознанного накопления», - отметил он.

По наблюдениям топ-менеджера, люди стали подходить к управлению временно свободными средствами гораздо более осмысленно, и этот тренд сохраняется даже при развороте денежно-кредитного цикла в сторону снижения ставок.

По прогнозам банка, объем привлеченных средств населения в российских банках по итогам года вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Однако важнее количественных показателей структурный сдвиг: растет интерес клиентов не только к классическим вкладам, но и к более сложным инструментам - облигационным стратегиям и фондам денежного рынка.

Таким образом, привычка к осознанному сбережению, воспитанная «педагогикой» высоких ставок, по мнению банкира, носит долгосрочный характер и заставляет финансовые институты перестраивать продуктовые линейки в сторону более персонализированных и гибких инвестиционных решений.