Стало известно, за счет чего сможет расти экономика

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста, то есть развития за счет найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов.

Теперь увеличивать производство можно только за счет более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несет меньше рисков перегрева - ситуации, когда экономика растет слишком быстро и разгоняет цены.

«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растет загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов - особенно трудовых - достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путем: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов», - пояснил Пьянов.

Топ-менеджер перечислил четыре основных источника повышения эффективности, которые могут поддержать экономику:

- помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании - один из главных резервов;

- цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда;

- инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть;

- искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок.

Главным ограничением Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. «Это камень преткновения», - подчеркнул первый зампред ВТБ. Без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять он.