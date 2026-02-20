В январе в Пензенской области подорожали овощи и подешевел рис

В Пензенской области в январе 2026 года цены выросли на 1,52% по сравнению с декабрем 2025-го. Годовая инфляция повысилась и составила 6,46%, что выше, чем в целом по России (6%).

Больше всего в январе подорожали услуги. Так, за месяц цены в гостиницах увеличились на 3,09%, на путевки на Черноморское побережье России - на 16,46%.

Выросла стоимость бытовых услуг. «Например, парикмахерских. У салонов красоты увеличились затраты на материалы, аренду помещений и зарплату сотрудникам. В результате за месяц мужская и женская стрижки подорожали на 3,93% и 4,63% соответственно, а маникюр - на 5,24%», - сообщили в Банке России.

Стали стоить больше коммунальные услуги. По сравнению с январем 2025 года их цена выросла на 13,75%.

Продовольствие и непродовольственные товары тоже подорожали. Производители и поставщики перенесли в цены накопленные издержки; отразились на них и увеличение налоговой нагрузки с индексацией тарифов на ЖКУ.

«Заметнее всего выросли цены на овощи. Во многом это связано с сезонным фактором: у тепличных хозяйств выросли расходы на обогрев и освещение теплиц, а у производителей овощей открытого грунта - на хранение и доставку продукции. Это привело к тому, что в январе огурцы, помидоры, капуста, картофель, свекла и лук подорожали», - пояснили специалисты.

Увеличились цены в ресторанах, столовых, кафе и точках питания быстрого обслуживания. Подешевели рис и пшено - это случилось из-за высоких запасов круп на внутреннем рынке.

Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на печатные издания. В частности, газеты за месяц подорожали на 9,15%.

Стала выше стоимость мыла, стирального порошка, шампуня, зубной пасты и гелей для

душа. «Затраты производителей на сырье, упаковку, логистику, а также оплату труда персонала увеличились. В итоге за месяц парфюмерия и косметика подорожали на 1,21%, а моющие и чистящие средства - на 1,99%», - уточнили в Банке России.

При этом подешевели смартфоны - на 3,91%. Причинами стали укрепление рубля и сезонное снижение спроса.