Полномочия банков в борьбе с дропами предложили расширить

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. На сегодняшний день без решения правоохранительных органов банки не вправе отказать клиенту в выдаче денег по его требованию в офисе.

«Надо давать больше полномочий банкам... Например, мы арестовываем деньги, но вопрос - в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать «свои деньги». Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры», - сказал Андрей Костин.

Глава ВТБ добавил, что два первых уголовных дела в рамках нового законодательства о дропперстве было заведено против соучастников мошенников, которые пытались похитить средства клиентов ВТБ. Сегодня против четверти выявленных в банке дропов ведутся уголовные дела.

Андрей Костин отметил, что 2025 год стал поворотным в деле борьбы с мошенничеством: «Это первый год, когда была начата такая консолидированная и комплексная атака на фрод».

Андрей Костин также добавил, что выступает за активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это преступление. Он напомнил фразу из романа «Мастер и Маргарита»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». «Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают», - посетовал Костин, отметив, что банкам надо больше фокусироваться на разъяснительной работе с клиентами.

Во время обсуждения третьего пакета мер по противодействию мошенничеству глава ВТБ отметил, что ограничение «20 карт на одного человека» слишком мягкое. «Кто это придумал - на одного человека 20 карт? Зачем столько, они даже в бумажник не влезут. Здесь честные люди сидят, поднимите руки, у кого больше 20 карт», - предложил Костин. Ни один человек не поднял руку.

«По тому, как аудитория отреагировала, вы, пожалуй, да, где-то правы», - согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Андрей Костин во время дискуссии призвал как можно скорее ввести в легальный оборот расчеты в криптовалюте. «Нужно как можно быстрее обелять расчеты в этой валюте. У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят: дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, все равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее», - подчеркнул глава ВТБ.

Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что Россия движется по этому пути, но нужно понимать: сектор необходимо развивать как регулируемый.