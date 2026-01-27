В Пензенской области бензин за год подорожал на 10,03%

В Пензенской области в декабре цены выросли на 0,25% по сравнению с ноябрем. Годовая инфляция замедлилась и составила 6,29%, что все равно больше, чем в целом по России (5,59%).

Заметнее всего в последний месяц 2025-го подорожали услуги, особенно образовательные (в декабре - на 8,40%, за год - на 12,97%). В частности, в некоторых учреждениях повысились цены на занятия в группах углубленного изучения предметов.

Эксперты Центробанка связывают рост стоимости с увеличением затрат на организацию дополнительных уроков, покупку методических пособий, содержание помещений и оплату труда педагогов.

А вот отдых за рубежом подешевел: за месяц - на 9,45%, за год - на 18,90%. Причина в сезонном снижении спроса на путешествия.

Продовольственные товары в декабре подорожали умеренно. Особенно заметным стал рост цен на овощи в целом и конкретно на огурцы.

«Зимой расходы тепличных хозяйств на освещение и отопление увеличились. Возросшие издержки производители переносили в цены своей продукции. В итоге за месяц огурцы подорожали на 22,07%, но при этом стоили на 20,24% меньше, чем год назад», - объяснили специалисты ЦБР.

Также менее доступными стали картофель, свекла, морковь и репчатый лук. Сказалось увеличение расходов на хранение овощей после завершения уборочной кампании.

Подорожали и рыбопродукты - за год на 14,36%.

«Основная причина - увеличение затрат рыболовецких компаний и переработчиков рыбной продукции на обслуживание оборудования и оплату труда персонала», - добавили в банке.

Цены на сахар, напротив, продолжили снижаться - такое происходит уже третий месяц подряд благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы и наращиванию объемов ее переработки. В итоге за месяц сахар подешевел на 5,89%, за год - на 8,55%.

В непродовольственной группе заметнее всего подорожали телерадиотовары, в частности, флешки - на 4,58%. Дело в росте стоимости комплектующих из-за увеличения мирового спроса.

«Снизились цены на бензин. Во многом это связано с восстановлением производства нефтепродуктов. За месяц бензин подешевел на 0,48%, а за год подорожал на 10,03%», - отметили эксперты.

Подешевели также стройматериалы: обрезные доски, древесностружечные плиты, металлочерепица и рубероид (на 0,57%). Причина - в снижении спроса из-за завершения сезона активного строительства и ремонта частных домов. Тем не менее в целом за год эти товары подорожали на 2,52%.