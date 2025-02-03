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Экономика

Пензенцы хранят в банках больше денег, чем жители соседних регионов

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В Пензенской области банковские вклады населения за год подросли на 22,9%. Их общий объем на человека на 1 января 2025 года составил 257,6 тыс. рублей.

С такими показателями область заняла 46-ю строчку из 85 рейтинга регионов РФ по объему вкладов населения, составленного экспертами ria.ru.

Специалисты пояснили, что вклады на счетах имеет не каждый гражданин и их размеры существенно отличаются. В исследовании приняли во внимание и депозиты, и другие привлеченные средства физических лиц с учетом счетов эскроу. Расчеты произвели, исходя из данных Росстата и Центробанка.

Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург. В столице на душу населения приходится 1 млн 746 тыс. рублей банковских вкладов, в городе на Неве - 821 тыс. рублей.

Соседние с Пензенской областью регионы расположились ниже нее в рейтинге. Ульяновская заняла 52-ю строчку с объемом вкладов на душу населения в 240,2 тыс. рублей, Саратовская - 57-ю (231,6 тыс. рублей), Тамбовская - 64-ю (212,5 тыс. рублей), Республика Мордовия - 69-ю (194,2 тыс. рублей).

На 84-м месте рейтинга - Чеченская Республика (29,6 тыс. рублей), на 85-м - Ингушетия (24,6 тыс. рублей).

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