В 2026 году объем выдачи кредитных карт в России сократится

Основной фокус рынка кредитных карт в 2026 году сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса - банки будут аккуратнее отбирать клиентов, а не гнаться за их количеством, считают эксперты ВТБ.

Как отмечают в пресс-службе банка, рост выдачи кредитных карт в минувшем декабре, связанный с предновогодними тратами, не смог переломить общую тенденцию 2025 года. Основными причинами замедления рынка стали регуляторные ограничения, эффект от «периода охлаждения» и более взвешенный подход к оценке заемщиков и их кредитной нагрузке. Эти же факторы объясняют сокращение среднего лимита по картам.

По данным НБКИ, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне до 1-1,3 млн карт ежемесячно после падения во второй половине 2024-го, когда количество выданных кредиток сократилось более чем в 2 раза - с уровня 2,2-2,3 млн.

В 2026 году эксперты отмечают, что фундаментальный сдвиг в стратегии банков усилится: акцент сместится с агрессивного привлечения новых клиентов на повышение качества кредитного портфеля. Не исключено дальнейшее сокращение как программ лояльности и кредитных лимитов, так и грейс-периодов по кредитным картам.

Одним из драйверов изменений для рынка в наступающем году станет адаптация к новой налоговой политике: законодательные изменения части НДС потребуют от игроков пересмотра их тарифных моделей.