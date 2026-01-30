В 2026 году объем выдачи кредитных карт в России сократится

Экономика

В 2026 году объем выдачи кредитных карт в России сократится
Печать
Telegram

Основной фокус рынка кредитных карт в 2026 году сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса - банки будут аккуратнее отбирать клиентов, а не гнаться за их количеством, считают эксперты ВТБ.

Как отмечают в пресс-службе банка, рост выдачи кредитных карт в минувшем декабре, связанный с предновогодними тратами, не смог переломить общую тенденцию 2025 года. Основными причинами замедления рынка стали регуляторные ограничения, эффект от «периода охлаждения» и более взвешенный подход к оценке заемщиков и их кредитной нагрузке. Эти же факторы объясняют сокращение среднего лимита по картам.

По данным НБКИ, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне до 1-1,3 млн карт ежемесячно после падения во второй половине 2024-го, когда количество выданных кредиток сократилось более чем в 2 раза - с уровня 2,2-2,3 млн.

В 2026 году эксперты отмечают, что фундаментальный сдвиг в стратегии банков усилится: акцент сместится с агрессивного привлечения новых клиентов на повышение качества кредитного портфеля. Не исключено дальнейшее сокращение как программ лояльности и кредитных лимитов, так и грейс-периодов по кредитным картам.

Одним из драйверов изменений для рынка в наступающем году станет адаптация к новой налоговой политике: законодательные изменения части НДС потребуют от игроков пересмотра их тарифных моделей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк кредит
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!