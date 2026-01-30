В Пензенской области за год объем жилищного строительства упал на 20%

В регионе в 2025 году в эксплуатацию ввели 840,5 тыс. кв. м жилья. Это на 20,3% меньше, чем в 2024-м, сообщили в Пензастате.

Индивидуальное жилищное строительство составило 382 тыс. кв. м - 45,4% от общего ввода. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 11,6%.

Компании построили и сдали 284 дома общей площадью помещений 458,6 тыс. кв. м.

Больше всего домов, многоэтажных и частных, ввели в эксплуатацию в областном центре (53% от общего числа), Пензенском (17,6%) и Бессоновском (11,4%) районах.

Ранее специалисты подсчитали, что в 2024 году в среднем на жителя Пензы приходилось 37,2 кв. м. По общей площади жилых помещений на 1 человека город опережает центры отдельных соседних регионов, например Ульяновск и Саратов.

