В портфелях состоятельных клиентов банков вырастет доля инвестпродуктов
По прогнозам ВТБ, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году она составила 30%.

В условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам - от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

Золото сохраняет свою роль ключевой «страховки», его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряженность, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5-10%.

«Основной тренд - это переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты все реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. Таким образом, управление рисками становится неотъемлемой частью инвестиционного процесса, где все большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта. Клиенты готовы к более сложным инвестиционным решениям», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

