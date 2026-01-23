Банк «Кузнецкий» стал финалистом рейтинга лучших работодателей

По итогам 2025 года банк «Кузнецкий» вошел в число финалистов ежегодного рейтинга работодателей HeadHunter среди средних компаний численностью от 251 до 1 000 сотрудников.

Рейтинг работодателей России от hh.ru - ключевой обзор рынка труда. Он помогает понять, какие компании создают условия для профессионального роста и инвестируют в развитие людей.

«Получение статуса финалиста авторитетного национального рейтинга является для нас важным подтверждением того, что банк «Кузнецкий» - надежный и привлекательный работодатель. Мы постоянно инвестируем в развитие команды: организуем профессиональное обучение, обеспечиваем регулярное повышение квалификации и поддерживаем стремление сотрудников к освоению новых компетенций. Тот факт, что банк входит в число лучших работодателей уже на протяжении нескольких лет, доказывает эффективность нашей кадровой стратегии и мотивирует нас и дальше укреплять позиции на рынке труда», - отметила начальник отдела по работе с персоналом Анастасия Якушева.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

