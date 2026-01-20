Бывших участников СВО защитят от увольнения при сокращении

Во вторник, 20 января, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который защищает бывших участников СВО от увольнения при сокращении штата.

Им предлагается дать преимущественное право остаться на работе. Изменения планируют внести в статью 179 Трудового кодекса РФ.

Речь идет о тех участниках СВО, которые вернулись на свои рабочие места.

«Если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. Это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость», - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее было принято решение, что подписавшим контракт с Минобороны добровольцам или мобилизованным сохраняют прежнее рабочее место на весь период службы.