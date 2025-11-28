Экономика

Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%

Средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году может составить 15%, заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу». По его словам, этот показатель заложен в бизнес-план банка и отражает значительное снижение с пикового уровня в 21% в 2025 году.

Пьянов отметил, что розничный бизнес ВТБ «очень чувствителен» к изменениям в денежно-кредитной политике. Он также предупредил о возможной турбулентности в первом квартале 2026 года из-за повышения НДС и неопределенности в том, как быстро изменения ставок отразятся на ценах. «Инфляционные ожидания в I-II кварталах 2026 года, скорее всего, будут расти», - добавил первый зампред.

Он выразил сомнение по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12-13% до 13-15%. По мнению Дмитрия Пьянова, регулятор должен объяснить, что это связано с длительным эффектом повышения НДС и тарифов на ЖКУ, чтобы избежать дезориентации экономических субъектов.

Спикер также отметил, что ждет ослабления курса в первом квартале 2026 года «до 90 с лишним рублей за доллар» из-за резкого снижения продаж в рамках зеркалирования по бюджетному правилу.

Пьянов подчеркнул: обещания ЦБ по ключевой ставке часто оказываются «дельфийскими», то есть подверженными изменениям в зависимости от новых данных. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10%, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря, а первое в 2026 году - на 13 февраля.

