Прогноз: к концу марта доллар будет стоить 82,8 рубля

Курс рубля к концу 1-го квартала может составить 82,8 рубля за доллар, прогнозируют аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

«Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в 1-м квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12,0, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8», - сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Увеличение цен на нефть - позитивный фактор для рубля. В последние недели на фоне ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива они существенно растут, однако это, скорее всего, не окажет значимого влияния на курс рубля в краткосрочной перспективе. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают, что с учетом задержек в расчетах новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров примерно через два месяца.

При этом юань становится более дефицитным на фоне прекращения продаж валюты по бюджетному правилу.

«Пара юань-рубль продолжила начатый на прошлой неделе рост и утром 6 марта поднималась до отметки 11,49, обновив максимум года. Основная причина такой динамики рубля - прекращение с 6 марта продаж валюты со стороны Банка России в части бюджетного правила. С этого дня суммарные продажи валюты будут на 72% ниже и составят ₽4,6 млрд в день в рублевом эквиваленте. Теперь на рынке остаются только продажи в части нерегулярных операций, а новой валюты по бюджетному правилу на рынок поступать не будет», - отметил инвестиционный стратег.