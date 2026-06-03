Названа сумма, которую пензенцы хранят на счетах и вкладах

Экономика

Названа сумма, которую пензенцы хранят на счетах и вкладах
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Жители Пензенской области разместили на счетах и вкладах в работающих в регионе банках 353,6 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Таковы были данные на 1 апреля 2026 года, сообщили в региональном отделении Банка России.

В прошлом году по состоянию на 1 апреля сумма была на 20% меньше.

Жители региона предпочитают хранить деньги в рублях - в них 98% накоплений (около 347,7 млрд).

«Несмотря на снижение ставок по вкладам, депозиты остаются привлекательным инструментом для сбережений: они обеспечивают их сохранность и предсказуемый доход по ним», - отметил управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

Сумма накоплений жителей региона растет не первый год. В 2025-м она увеличилась на 28%.

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