Вложения в фонды прямых инвестиций в России вырастут вдвое в 2026 году

Вложения в фонды прямых инвестиций (Private Equity) могут увеличиться в два раза в 2026 году. Как рассказал на ПМЭФ‑2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, рост показателя ожидается за счет развития бизнеса и повышения его стоимости на рынке.

Главная предпосылка увеличения интереса к таким инвестициям - большой разрыв между частным и публичным рынком в России. С одной стороны, свыше 35 тысяч компаний в стране зарабатывают больше 1 млрд рублей в год. С другой - только около 260 из них торгуются на бирже.

При этом рынок Pre‑IPO, подразумевающий инвестиции в компании незадолго до их выхода на биржу, сейчас почти не развивается на фоне высокой ключевой ставки. Как отметил Дмитрий Брейтенбихер, сложились удачные условия для вложений в фонды прямых инвестиций. Компании стоят дешевле обычного: бизнес оценивают ниже рынка, а значит, инвесторы могут войти в проекты с выгодой для себя. В то же время компаниям нужны деньги: из‑за высокой ключевой ставки бизнесу сложнее обойтись без внешнего финансирования.

При этом главным двигателем роста всего розничного инвестиционного рынка сегодня являются облигационные фонды. В 2025 году интерес к ним заметно вырос. По словам топ-менеджера ВТБ, клиенты вложили в них 549,3 млрд рублей, что составляет 49,9% от всего прироста в розничные ПИФы. Для сравнения: годом ранее приток средств составил только 6 млрд рублей.

По прогнозам банка, по мере снижения ключевой ставки деньги инвесторов начнут перетекать из консервативных инструментов в более доходные. Сперва инвесторы будут выводить средства из банковских депозитов и фондов денежного рынка и направлять их в облигации - они дают стабильный, хоть и не очень высокий доход. Затем часть капитала пойдет в более рискованные, но потенциально более прибыльные активы, например в фонды прямых инвестиций (Private Equity).